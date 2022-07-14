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Тарханов об Агаларове: «В «Ахмате» Гамид будет забивать еще больше»

Экс-главный тренер «Ахмата» Тарханов считает, что Агаларов в грозненском клубе будет забивать еще больше
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Ахмата» Александр Тарханов поделился мнением о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в грозненский клуб.

«Агаларов стал лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ, поэтому это действительно хорошее приобретение для «Ахмата». Его взяли для того, чтоб грозненский клуб смог подняться в турнирной таблице выше, ведь Гамид очень много забивает, в «Ахмате» таких нет.

Если он в «Уфе» играл много, то и в грозненской команде будет забивать, да и еще больше. Подбор игроков у «Ахмата» лучше — полузащитники есть хорошие. Возможно, Агаларов окажется игроком одного сезона, но время покажет», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».

Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба «Маритиму».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-vozmozhno-agalarov-okazhetsya-igrokom-odnogo-sezona-no-vremya-pokazhet-1311874/
Гамид Агаларов
Футбол
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