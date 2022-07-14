Тарханов об Агаларове: «В «Ахмате» Гамид будет забивать еще больше»
Бывший главный тренер «Ахмата» Александр Тарханов поделился мнением о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в грозненский клуб.
«Агаларов стал лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ, поэтому это действительно хорошее приобретение для «Ахмата». Его взяли для того, чтоб грозненский клуб смог подняться в турнирной таблице выше, ведь Гамид очень много забивает, в «Ахмате» таких нет.
Если он в «Уфе» играл много, то и в грозненской команде будет забивать, да и еще больше. Подбор игроков у «Ахмата» лучше — полузащитники есть хорошие. Возможно, Агаларов окажется игроком одного сезона, но время покажет», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.
14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».
Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба «Маритиму».
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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