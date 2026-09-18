Как хочется, чтобы пять топ-команд РПЛ находились в трех очках друг от друга и перед последним туром!

Обозреватель «СЭ» — об итогах 9-го тура РПЛ.

После возвращения Кордобы «Краснодар» начал терять очки. Но это совпадение — а причина, конечно, в потере Кривцова

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

В последнем туре перед перерывом на сборные из теперь уже явно выделившегося топ-5 оступился только лидер, тогда как все преследователи не сплоховали. В результате от первого до пятого места, от «Краснодара» до «Зенита», после девятого тура — всего три очка. Дистанция в одну победу, тем более что в следующем туре как раз «быки» и петербуржцы сыграют между собой. С поправкой на момент чемпионата мне это напоминает сумасшедший сезон 1996 года, когда за несколько туров до конца как раз пять команд могли стать чемпионами. Было бы здорово, чтобы такая же острота сохранилась до конца и сейчас.

«Краснодар» ослабил хватку. Третья ничья подряд — и в Оренбурге все было по делу: кроме штанги у Жоау Батчи в первом тайме (и, может, плотного, но сложного по исполнению удара Александра Черникова рядом со штангой), ничего стопроцентного у «быков» и не было. Хозяева были агрессивнее, и в какой-то момент в статистических данных высвечивались даже неправдоподобные показатели по ударам в створ — 5:0.

Это, впрочем, тоже могло создать обманчивое впечатление об игре — именно в связи с подобными вещами в среде футбольных аналитиков придуман остроумный термин «створоверы». Но какое-то, хотя и не абсолютное представление о характере игры этот показатель, как и тот же xG, — все равно дает. В любом случае это не более чем инструмент, а верить надо собственным глазам и своему пониманию футбола. Мои глаза подсказывают, что ничейный счет — ровно то, на что команды в Оренбурге и наиграли.

В первых шести турах команда Мурада Мусаева выпутывалась из самых сложных ситуаций, чтобы в конце концов победить. Тогда показалось, что у нее зацементировалась психология победителя: даже если игра складывается неблагоприятно, она найдет способ переломить ее в свою пользу. В какой-то мере так оно и есть — недаром у «быков» как было, так и остается ноль поражений. Но вслед за «отскоком» от «Акрона» на последних минутах случилась равная игра в Оренбурге, где ни Джон Кордоба (притом что давление на соперников он оказывал приличное и в первые 20 минут посадил на желтые карточки двух центральных защитников — Алексея Татаева и Данилу Хотулева), ни его партнеры так и не смогли проторить путь к сетке ворот Богдана Овсянникова.

Вот что значит — вести 2:0 в Самаре и отпустить самый верный матч за весь чемпионат. Гораздо вернее, чем многие из выигранных на старте встреч. Одно цепляет за собой другое — и вот за «Крыльями» следует домашняя ничья с «Акроном» (кто бы мог себе такое представить даже парой туров ранее, да еще и с таким сюжетом) и закономерная дележка очков с «Оренбургом». Два середняка и аутсайдер отобрали у лидера по два очка каждый.

А следующий тур — как уже говорилось, с «Зенитом». Хорошо еще для «быков», что Кордоба, получив в концовке желтую карточку, не ввязался в какую-то свару с последующей красной. Кстати, парадоксально, но именно с его возвращением после травмы краснодарцы начали терять очки. Притом что Дмитрий Воробьев, играя на острие, не забил ни одного мяча, но был хорошо вплетен в комбинационную игру и участвовал в завязывании атакующих узлов, непосильных для соперников.

Впрочем, возвращение Кордобы и потери очков — чистое совпадение. Главное, конечно, что заставило «Краснодар» засбоить, — серьезная травма Никиты Кривцова, которая в первый момент совершенно не показалась таковой. Если Эдуарда Сперцяна, уехавшего на Ближний Восток, удалось равноценно заменить Кривцовым, то самого Никиту — уже некем. Даниил Уткин этот уровень не вытягивает. Может, стоит попробовать на позиции «десятки» Хуана Боселли?

А «Оренбург» — крепкий, с четким пониманием кто, где и зачем. При этом не только сзади — это не «Факел» накануне. Первое впечатление от Ильдара Ахметзянова не обмануло. И у «Спартака» эта выстроенная, системная команда ничью на выезде отхватила, и теперь у «Краснодара» дома, да и в прошлом туре от «Динамо» пропустила решающий мяч лишь в самой концовке. Только «Зениту» серьезное сопротивление оказать не сумела. Но шесть ничьих в девяти матчах (как и у «Рубина») — все-таки многовато. Надо учиться выигрывать.

«Динамо» — самая «горячая» команда РПЛ последних недель

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

19-летний динамовец Виктор Окишор забивает во втором матче подряд. И снова у него получился первоклассный удар из-за штрафной, пусть и не по такой зубодробительной траектории и без предшествующего дриблинга, как с «Оренбургом». Молодец парень!

«Динамо» разгромило в гостях «Ростов» — 3:0, до и после Окишора забил Константин Тюкавин — с игры и с пенальти. Но не нужно, исходя из счета, делать вывод, что все у бело-голубых шло по накатанной. Не вытащи, например, Андрей Лунев в прыжке из самого угла мяч после удара Умара Сако вскоре после первого тюкавинского мяча — как знать, что произошло бы дальше.

А так команда Сандро Шварца, в сентябре окончательно оформившаяся, взяла ситуацию под контроль и довела счет до крупного. Уже стало общим местом говорить, что для бело-голубых уход на долгий перерыв для сборных наименее своевременен — хотя немец и утверждает обратное. Пять побед подряд над «Родиной», «Локомотивом», «Спартаком», «Оренбургом» и «Ростовом» с общим счетом 10:2 позволяют назвать динамовцев самой «горячей» командой конца августа — начала сентября в РПЛ.

Футболистам же Джонатана Альбы уже второй раз за два тура приходится быть разгромленными, притом что содержание игры такого разрыва не подразумевало. Но вот уже у ростовчан — дележка 12-13-го мест с «Акроном», нахождение на грани зоны стыков и всего очко преимущества над «Локомотивом», идущим 14-м. Учитывая перерыв в чемпионате, два раза по 0:3 — не самая приятная история для испанца с точки зрения потенциальной отставки.

Сосед «Ростова» по таблице «Акрон», напротив, воспользовался более чем таймом в большинстве после удаления форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе на 37-й минуте и обыграл грозненцев 2:0 (а ведь какой момент упустил Келиано за полминуты до второго гола тольяттинцев!), одержав первую победу в чемпионате. На старте команда Срджана Благоевича, а особенно ее оборона, выглядели безнадежными, но теперь впечатление от нее — совсем иное.

Дважды по 2:2 с ЦСКА и в Оренбурге, 1:1 с «Краснодаром» и, наконец, победа над «Ахматом» — четыре тура подряд частный клуб, начавший первенство с одного очка в четырех матчах, не проигрывает, и вот он уже выше «Локомотива», а «Родина» с «Факелом» и вовсе остались позади него соответственно на три и пять очков.

Игдисамов и его ЦСКА — главная сенсация стартового отрезка

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)

А самой приятной неожиданностью старта можно назвать ЦСКА и его главного тренера Дмитрия Игдисамова. 40-летний ташкентец и выходец из армейской клубной системы ухитрился в девяти первых турах в качестве официального главного тренера красно-синих не потерпеть ни одного поражения!

Важен не только результат. На ЦСКА приятно смотреть. И, допустим, в атаке он не зависит от какого-то одного или двух футболистов — исходы встреч все время решают разные люди. Сейчас, например, в Каспийске первый гол стал результатом очень активной и полезной игры новичка (как раз из дагестанского «Динамо») Мохаммеда Аззи, а после перерыва сработали замены — победный мяч оказался на счету изрядно критикуемого в начале чемпионата Лусиано Гонду, а закрепил перевес армейцев 18-летний воспитанник своей академии Имран Фиров, после блистательного разрезающего паса Матвея Кисляка очень уверенно обыгравший голкипера и закативший мяч в пустые ворота.

Работа Игдисамова, ранее воспитавшего многих нынешних молодых футболистов ЦСКА, очень хорошо монтируется с тем фактом, что сразу шесть игроков стартового состава команды в Каспийске — выходцы из клубной академии: Владислав Тороп, Джамалудин Абдулкадыров (пусть даже его ужасный пас со штрафного привел к ответному голу Гамида Агаларова, и в перерыве его заменил другой свой воспитанник — Матвей Лукин), Кирилл Данилов, Кисляк, Кирилл Глебов и новичок Иван Олейников, отметившийся голевой передачей на Лусиано.

И вот что еще бросается в глаза — у армейцев есть много футболистов, способных решать исход матча, и совсем необязательно они каждый раз попадают в стартовый состав или даже выходят на замену. Давно ли вы видели с первых минут того же Фирова, Энрике Кармо, Матеуса Алвеса, Матию Поповича? А ведь у каждого из них в чемпионате уже есть по голу. У Лусиано, опять же вышедшего вчера на замену, их уже три, и он вообще-то делит восьмое место в списке снайперов. Он, плохо начавший в ЦСКА после зимнего обмена на Игоря Дивеева еще при Фабио Челестини, обретает все больше уверенности и спокойствия.

Даже без травмированных или нешуточно переболевших Игоря Акинфеева, Мойзеса, Милана Гайича, Дмитрия Баринова и не имея состава без слабых мест, ЦСКА показывает интересный, живой футбол, который белорусский классик Эдуард Малофеев назвал бы искренним.

Не было вчера, естественно, и Матеуса Рейса, но меня поразило решение КДК о всего двух матчах его фактической дисквалификации (еще два — условно). Сначала за дикий удар, а потом за физическое воздействие на арбитра — две игры? Причем одна-то — обязательная. То есть за все это безумие, которое, по мне, однозначно стоило шести без всяких условных, ему накинули один матч. Необъяснимо.

Матч в Каспийске был обоюдоострым, и не заберись при втором своем голе тот же Агаларов в маленький офсайд или реализуй «Динамо» двойной момент с попаданием в перекладину, все могло закончиться с обратным результатом.

Но опять же ставшая в этом сезоне вдруг зрелищной команда Вадима Евсеева свои моменты упустила, а ЦСКА — нет, и теперь он делит со «Спартаком» и «Динамо» 2-4-е места. В следующем туре армейцев ждет домашний матч с «Родиной», и если они не наступят на зенитовские грабли, то Игдисамов целую треть чемпионата пройдет без поражений.

После паузы в трех турах подряд нас будут ждать топовые по меркам РПЛ вывески. В 10-м, 10 октября — «Краснодар» — «Зенит». В 11-м, 18 октября — «Динамо» — ЦСКА. В 12-м, 25 октября — ЦСКА — «Спартак». И это уже хочется видеть.