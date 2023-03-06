Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о сроках возвращения Габриэля Флорентина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о сроках возвращения полузащитника команды Габриэля Флорентина.

«Флорентин вернется к нам через две-три недели. Хотелось бы, чтобы он вернулся как можно скорее. Но сроки пока остаются такими», — приводит слова Андреева Sport24.

23-летний аргентинец перешел в «Оренбург» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.