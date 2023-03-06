Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о сроках возвращения Габриэля Флорентина
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о сроках возвращения полузащитника команды Габриэля Флорентина.
«Флорентин вернется к нам через две-три недели. Хотелось бы, чтобы он вернулся как можно скорее. Но сроки пока остаются такими», — приводит слова Андреева Sport24.
23-летний аргентинец перешел в «Оренбург» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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|
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|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
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|18
|9
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|4
|34-21
|32
|
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|5
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|
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|26
|
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|Оренбург
|18
|8
|1
|9
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|
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|4
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|23-35
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|
14
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|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
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|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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|Г
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|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
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|К
|Ж
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Локомотив
|17
|1
|4
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|
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Торпедо М
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|3
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Факел
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