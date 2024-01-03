Лукас Вера поедет с «Оренбургом» на первый сбор

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о будущем полузащитника Лукаса Веры, переход которого в «Локомотив» сорвался.

«Лукас Вера, как и другие футболисты «Оренбурга», в плановом режиме пройдет медосмотр и поедет с командой на первый сбор», — цитирует Sport24 Андреева.

В этом сезоне 26-летний Вера сыграл в 18 матчах, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.