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Обедзинский: «Ну и пусть «Краснодар» продаст Кордобу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал информацию о том, что нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой интересуются клубы из ОАЭ.

«Ну и пусть «Краснодар» продаст Кордобу, а взамен другого нападающего себе купит. Незаменимых людей нет. Только новому форварду нужно будет время притереться, чтобы раззабиваться. Кокшаров? В первых матчах он мне нравился, но потом подсдал что-то. Если наберет обороты, то хорош будет, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Обедзинского.

В этом сезоне Кордоба сыграл в 16 матчах и забил 8 мячей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005525795_obedzinskiy_nu_i_pust_krasnodar_prodast_kordobu_a_vzamen_drugogo_kupit
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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