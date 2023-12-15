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Трансфер полузащитника «Оренбурга» Веры в «Локомотив» сорвался

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что трансфер полузащитника команды Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался.

«Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в «Оренбурге» до лета? Если никто другой не придет за ним, то да», — цитирует Андреева «Чемпионат».

26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах. 6 декабря появилась информация о том, что «Локомотив» согласовал условия контракта с аргентинцем.

Контракт Веры с железнодорожниками рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

По итогам 18 туров «Оренбург» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Лукас Вера
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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