Трансфер полузащитника «Оренбурга» Веры в «Локомотив» сорвался

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что трансфер полузащитника команды Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался.

«Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в «Оренбурге» до лета? Если никто другой не придет за ним, то да», — цитирует Андреева «Чемпионат».

26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах. 6 декабря появилась информация о том, что «Локомотив» согласовал условия контракта с аргентинцем.

Контракт Веры с железнодорожниками рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

По итогам 18 туров «Оренбург» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.