Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Все игроки вернулись в клуб из своих сборных, никаких проблем нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что все футболисты, выступавшие за свои национальные команды, вернулись в клуб без травм.

«Да, все вернулись из своих сборных, никаких проблем нет, все хорошо. Слава Богу, все без травм. Готовимся к «Факелу», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Из оренбургского клуба в свои сборные были вызваны Арсен Адамов, Иван Башич, Ренато Гойкович, Кирилл Печеин и Эмирджан Горлюк.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 11 туров. 21 октября команда на своем поле примет «Факел». Начало матча — в 12.00 по московскому времени.