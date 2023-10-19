Абаскаль — об отношении к «Спартаку»: «Любовь, только любовь»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль побывал на тренировке регбийных команд «красно-белых».

В Telegram-канале «Спартака» появилось видео, на котором тренеру задали вопрос о его отношении к клубу, на что испанец ответил: «Любовь, только любовь».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 22 октября клуб примет на своем поле «Пари НН» в матче 12-го тура чемпионата России.