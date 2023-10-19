Колосков: «Вся шумиха в СМИ должна придать Соболеву дополнительной мотивации»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Игра с «Пари НН» покажет, что происходит внутри «Спартака». Не каждой новости в СМИ надо верить, но дыма без огня не бывает. Если посмотреть на таблицу, то у «Спартака» не такое уж и плохое положение — все поправимо. У Абаскаля было достаточно времени, чтобы наладить игру, перестроить какие-то моменты. А Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации, пусть выходит и забивает», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Позже появилась информация о том, что между тренером и форвардом возник скрытый конфликт. Однако 19 октября Соболев провел тренировку в общей группе московской команды.