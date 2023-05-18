Спартаковец Литвинов считает, что профессиональный футбол идет к такой же открытости, как в медиалиге

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» высказал мнение, что профессиональный российский футбол идет к такой же открытости, как в медиалиге.

— Если возвращаться к медиалиге, возможна ли в большом футболе такая же открытость?

— Учитывая, что сейчас надо всеми способами вернуть интерес к нашему футболу, думаю, что к этому все и придет. Сейчас стало гораздо больше и флеш-интервью, и комментариев после игр. Понимаешь, что вокруг тебя всегда будут камеры.

Ранее Литвинов объяснил, почему ему нравится следить за медиалигой.