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Сегодня, 10:15

Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Слежу за АПЛ и ла лигой. Надеюсь, появится возможность переехать в Европу»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спартаковец Руслан Литвинов рассказал «СЭ» о владении иностранными языками и ответил на вопрос о желании играть в Европе.

— Как у тебя с иностранными языками?

— Английский хорошо знаю. По крайней мере разговор поддержать могу. С легионерами стараюсь на английском общаться, это для меня хорошая практика. В планах еще несколько языков изучить. Очень хочу испанский или французский.

— Вы играли в юношеской сборной с Никитой Иосифовым, который совсем молодым уехал в Испанию. Как-то поддерживаете контакт? Как тебе его путь?

— Молодец, что пошел на этот шаг. Мы с ним вместе играли еще и в академии, много общались тогда, и он мне рассказывал свою историю. Очень надеюсь, что у него в Испании все получится. Сейчас он гораздо меньше играет, чем раньше, но такова доля футболиста.

— Ты бы мог таким путем пойти?

— Если бы были какие-то предложения, то, может быть, и задумался бы.

— Если бы тебе предложили на выбор всю карьеру в «Спартаке» провести или большую часть за границей, что бы ты выбрал? Если второе, то какую страну, какой клуб?

— Очень тяжелый вопрос. Сейчас для меня «Спартак» — это все. Это клуб, за который я болел с детства. Учитывая все сложности, которые у нас сейчас присутствуют с переездом в Европу, трудно думать о втором варианте. Но, наверное, у каждого футболиста есть мечта поиграть в сильнейшем чемпионате. Я слежу за английским чемпионатом, за испанским. Вижу, на каком уровне люди играют. Надеюсь, что все наладится и возможности переехать в Европу появятся.

Литвинов — воспитанник «Спартака», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за «Спартак» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 21-летнего россиянина в 4 миллиона евро.

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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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