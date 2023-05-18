Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Слежу за АПЛ и ла лигой. Надеюсь, появится возможность переехать в Европу»

Спартаковец Руслан Литвинов рассказал «СЭ» о владении иностранными языками и ответил на вопрос о желании играть в Европе.

— Как у тебя с иностранными языками?

— Английский хорошо знаю. По крайней мере разговор поддержать могу. С легионерами стараюсь на английском общаться, это для меня хорошая практика. В планах еще несколько языков изучить. Очень хочу испанский или французский.

— Вы играли в юношеской сборной с Никитой Иосифовым, который совсем молодым уехал в Испанию. Как-то поддерживаете контакт? Как тебе его путь?

— Молодец, что пошел на этот шаг. Мы с ним вместе играли еще и в академии, много общались тогда, и он мне рассказывал свою историю. Очень надеюсь, что у него в Испании все получится. Сейчас он гораздо меньше играет, чем раньше, но такова доля футболиста.

— Ты бы мог таким путем пойти?

— Если бы были какие-то предложения, то, может быть, и задумался бы.

— Если бы тебе предложили на выбор всю карьеру в «Спартаке» провести или большую часть за границей, что бы ты выбрал? Если второе, то какую страну, какой клуб?

— Очень тяжелый вопрос. Сейчас для меня «Спартак» — это все. Это клуб, за который я болел с детства. Учитывая все сложности, которые у нас сейчас присутствуют с переездом в Европу, трудно думать о втором варианте. Но, наверное, у каждого футболиста есть мечта поиграть в сильнейшем чемпионате. Я слежу за английским чемпионатом, за испанским. Вижу, на каком уровне люди играют. Надеюсь, что все наладится и возможности переехать в Европу появятся.

Литвинов — воспитанник «Спартака», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за «Спартак» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 21-летнего россиянина в 4 миллиона евро.