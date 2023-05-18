Спартаковец Литвинов рассказал о своем увлечении медиалигой

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении медиалигой.

— Знаю, что ты медиалигой тоже увлекаешься.

— Нередко бываю на ее матчах, особенно когда хорошая погода. С удовольствием прихожу, потому что там играет очень много знакомых ребят, которые со мной вместе в спартаковской академии занимались. У кого не пошло в профессиональной сфере, перебрались сейчас туда.

— Болеешь в медиалиге за команду Георгия Джикии и Александра Соболева?

— Конечно, за них! С самого начала я присутствовал почти на всех играх. Я молодой игрок и видел зарождение всей этой медийной истории, когда создавались «2-Drots», «Амкал», смотрел их видеоролики. Вот сейчас появилась «Народная команда», но это, наверное, больше связано со «Спартаком». И болельщики ходят на их игры, и ребята там играют все из той же моей академии.

— Много?

— Да, очень много! В прошлый раз восемь-девять человек насчитал.