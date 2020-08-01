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«Спартак» соболезнует Соболеву в связи со смертью матери

11:26
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» выразил соболезнования нападающему Александру Соболеву. У лидера атак красно-белых умерла мать.

«В нашу команда пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» — говорится в сообщении красно-белых.

Соболев перешел в «Спартак» в начале этого года из «Крыльев Советов». В составе столичного клуба он провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 2 передачи.

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