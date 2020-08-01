«Спартак» соболезнует Соболеву в связи со смертью матери

«Спартак» выразил соболезнования нападающему Александру Соболеву. У лидера атак красно-белых умерла мать.

«В нашу команда пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» — говорится в сообщении красно-белых.

В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева.



Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье.



Саша, мы с тобой! pic.twitter.com/2x3NfwVSWj — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 1, 2020

Соболев перешел в «Спартак» в начале этого года из «Крыльев Советов». В составе столичного клуба он провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 2 передачи.