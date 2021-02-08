«Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу нападающего Квинси Промеса.

«Спартак» намерен застраховать свою позицию на предмет возможного уголовного преследования игрока на родине. В данный момент идет досудебное разбирательство по инциденту с участием Промеса.

В связи с этим российская сторона предложила «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона; трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если Промесу придется вернуться на родину; а также трансфер с перечислением полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае, если игрока обяжут вернутся в Нидерланды.

На понедельник российская сторона не получила ответа от голландцев.

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил эту информацию.

«Мы действительно предложили Аяксу три варианта сделки. Спартак готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», — сказал Фетисов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.