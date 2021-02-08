«Ростов» обыграл тбилисский «Локомотив», Полоз сделал дубль

«Ростов» выиграл у тбилисского «Локомотива» (4:1) в товарищеском матче. Дубль в составе победителей сделал Дмитрий Полоз.

Товарищеский матч

«Ростов» — «Локомотив Тб» — 4:1 (1:1)

Голы: Альмквист, 31 (1:0). 35 (1:1). Норманн, 54 — с пенальти (2:1). Полоз, 75 (3:1). Полоз, 77 (4:1).

«Ростов»: Рудаков, Козлов (Поярков, 72), Осипенко (Павловец, 72), Алеесами (Мухин, 72), Хаджикадунич (Лангович, 72), Еременко (Махатадзе, 72), Байрамян (Гигович, 72), Глебов (Норманн, 46), Альмквист (Тошевски, 46), Тугарев, Обухов, Сухомлинов (Полоз, 72).

8 февраля.