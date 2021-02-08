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Источник: Бывший сотрудник «Спартака» Акавов возглавит селекционный отдел «Динамо»

22:04
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Экс-сотрудник «Спартака» Нариман Акавов возглавит селекционный отдел «Динамо», сообщает 8 февраля «РБ Спорт».

Акавов работал в «Спартаке» в селекционном отделе в бытность гендиректором клуба Шамиля Газизова. Осенью этого года Акавов покинул клуб, через некоторое время ушел со своего поста и Газизов.

«Динамо» занимает шестое место в Тинькофф РПЛ. Команда набрала 30 очков в 19 матчах.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/akavov-vozglavit-selektsionny-j-otdel-dinamo/

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