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«Спартак» победил «Зенит» в матче молодежного первенства России

13:02
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Молодежная команда «Спартака» в матче 28-го тура первенства России обыграла «Зенит» со счетом 2:1.

На голы Виталия Шитова и Николоза Кутателадзе гости ответили точным ударом Максима Фатеева.

После этого матча «Спартак» с 58 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 62 очками — на третьей строчке.

Молодежные команды

28-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:1)

Голы: Шитов, 15 (1:0). Фатеев, 37 (1:1). Кутателадзе, 82 (2:1).

Судья: Устенко (Уссурийск).

27 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 3:1 (1:1)

Голы: Востриков, 12 (0:1). Манелов, 42 (1:1). Кратков, 47 (2:1). Храмцов, 59 (3:1).

Судья: Зияков (Набережные Челны).

27 мая. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Динамо — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:1 (1:0)

Голы: Мохбалиев, 22 — в свои ворота (1:0). Ивахнов, 53 (2:0). Мухин, 64 (3:0). Пикарев, 88 (3:1).

Судья: Целовальников (Астрахань).

27 мая. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 3:2 (1:1)

Голы: , 9 (0:1). Щетинин, 22 — с пенальти (1:1). Воробьев, 51 (2:1). Воробьев, 54 (3:1). Бычков, 68 (3:2).

Судья: Труханович (Барнаул).

27 мая. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Строгино — мол.» (Москва) — 0:5 (0:3)

Голы: Соколов, 4 (0:1). Попкович, 7 (0:2). Ларионов, 41 (0:3). Камлашев, 64 (0:4). Камлашев, 67 (0:5).

Удаление: Солоп (Сочи — мол.), 69.

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

27 мая. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:5 (1:3)

Голы: Ибишев, 5 (1:0). Касимов, 20 (1:1). Ларин, 41 (1:2). Котельников, 44 (1:3). , 57 (1:4). , 83 (1:5).

Судья: Чембулатов (Кострома).

27 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 0:0

Судья: Черемных (Пермь).

27 мая. Волгоград. Стадион «Зенит».

Химки — мол." (Химки) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 7:2 (4:1)

Голы: Якушин, 21 (1:0). Мосиян, 22 (2:0). Жеребятьев, 38 (2:1). Мосиян, 40 (3:1). Лоуренс, 44 — в свои ворота (4:1). Шмаров, 70 (5:1). Климов, 76 (6:1). Польщиков, 83 (7:1). , 86 (7:2).

Судья: Антошко (Владивосток).

27 мая. Химки. Стадион «Новые Химки».

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «УОР №5» (Егорьевск) — 9:0 (6:0)

Голы: Стрельчук, 11 (1:0). Конев, 12 (2:0). Конев, 15 (3:0). Конев, 23 (4:0). Суханов, 42 (5:0). Суханов, 44 (6:0). Суханов, 59 (7:0). Кайнов, 66 (8:0). Шехов, 70 (9:0).

Удаление: Шипунов (УОР №5), 68.

Судья: Дедов (Санкт-Петербург).

27 мая. Тула. Стадион «СШ Арсенал».

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Рубин — мол.» (Казань) — 3:1 (2:0)

Голы: Турищев, 17 (1:0). Турищев, 24 (2:0). Зияисов, 75 (2:1). Турищев, 90+3 (3:1).

Удаление: Михайличенко (Рубин — мол.), 90+4.

Судья: Матвеев (Москва).

27 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

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