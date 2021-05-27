«Спартак» победил «Зенит» в матче молодежного первенства России
Молодежная команда «Спартака» в матче 28-го тура первенства России обыграла «Зенит» со счетом 2:1.
На голы Виталия Шитова и Николоза Кутателадзе гости ответили точным ударом Максима Фатеева.
После этого матча «Спартак» с 58 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 62 очками — на третьей строчке.
Молодежные команды
28-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:1)
Голы: Шитов, 15 (1:0). Фатеев, 37 (1:1). Кутателадзе, 82 (2:1).
Судья: Устенко (Уссурийск).
27 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 3:1 (1:1)
Голы: Востриков, 12 (0:1). Манелов, 42 (1:1). Кратков, 47 (2:1). Храмцов, 59 (3:1).
Судья: Зияков (Набережные Челны).
27 мая. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Динамо — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:1 (1:0)
Голы: Мохбалиев, 22 — в свои ворота (1:0). Ивахнов, 53 (2:0). Мухин, 64 (3:0). Пикарев, 88 (3:1).
Судья: Целовальников (Астрахань).
27 мая. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 3:2 (1:1)
Голы: , 9 (0:1). Щетинин, 22 — с пенальти (1:1). Воробьев, 51 (2:1). Воробьев, 54 (3:1). Бычков, 68 (3:2).
Судья: Труханович (Барнаул).
27 мая. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Строгино — мол.» (Москва) — 0:5 (0:3)
Голы: Соколов, 4 (0:1). Попкович, 7 (0:2). Ларионов, 41 (0:3). Камлашев, 64 (0:4). Камлашев, 67 (0:5).
Удаление: Солоп (Сочи — мол.), 69.
Судья: Пчелинцев (Тамбов).
27 мая. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:5 (1:3)
Голы: Ибишев, 5 (1:0). Касимов, 20 (1:1). Ларин, 41 (1:2). Котельников, 44 (1:3). , 57 (1:4). , 83 (1:5).
Судья: Чембулатов (Кострома).
27 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 0:0
Судья: Черемных (Пермь).
27 мая. Волгоград. Стадион «Зенит».
Химки — мол." (Химки) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 7:2 (4:1)
Голы: Якушин, 21 (1:0). Мосиян, 22 (2:0). Жеребятьев, 38 (2:1). Мосиян, 40 (3:1). Лоуренс, 44 — в свои ворота (4:1). Шмаров, 70 (5:1). Климов, 76 (6:1). Польщиков, 83 (7:1). , 86 (7:2).
Судья: Антошко (Владивосток).
27 мая. Химки. Стадион «Новые Химки».
«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «УОР №5» (Егорьевск) — 9:0 (6:0)
Голы: Стрельчук, 11 (1:0). Конев, 12 (2:0). Конев, 15 (3:0). Конев, 23 (4:0). Суханов, 42 (5:0). Суханов, 44 (6:0). Суханов, 59 (7:0). Кайнов, 66 (8:0). Шехов, 70 (9:0).
Удаление: Шипунов (УОР №5), 68.
Судья: Дедов (Санкт-Петербург).
27 мая. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Рубин — мол.» (Казань) — 3:1 (2:0)
Голы: Турищев, 17 (1:0). Турищев, 24 (2:0). Зияисов, 75 (2:1). Турищев, 90+3 (3:1).
Удаление: Михайличенко (Рубин — мол.), 90+4.
Судья: Матвеев (Москва).
27 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю