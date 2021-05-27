Рианчо: «Эмери в «Спартаке» не хватало зрелости и знания российского футбола»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (11:10 — серия пенальти).

Испанский клуб возглавляет также бывший наставник красно-белых Унаи Эмери.

«Я считаю, что этот «Вильярреал» — более зрелая команда, чем та, которая встречалась со «Спартаком». Когда я говорю, что эта команда стала более зрелой, я имею в виду, что их игроки стали более опытными в плане большего количества минут, проведенных в Европе.



Эмери отличный тренер, но в «Спартаке» ему не хватало зрелости и знания российского футбола. Может, ему не хватало знания языка и особенностей русских игроков, которые не хуже и не лучше испанских, просто они другие», — цитирует Рианчо «Матч ТВ».

Отметим, Эмери стал первым тренером, кто побеждал в Лиге Европы четыре раза.