Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рианчо: «Эмери в «Спартаке» не хватало зрелости и знания российского футбола»

12:55
Теги:

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (11:10 — серия пенальти).

Испанский клуб возглавляет также бывший наставник красно-белых Унаи Эмери.

«Я считаю, что этот «Вильярреал» — более зрелая команда, чем та, которая встречалась со «Спартаком». Когда я говорю, что эта команда стала более зрелой, я имею в виду, что их игроки стали более опытными в плане большего количества минут, проведенных в Европе.

Эмери отличный тренер, но в «Спартаке» ему не хватало зрелости и знания российского футбола. Может, ему не хватало знания языка и особенностей русских игроков, которые не хуже и не лучше испанских, просто они другие», — цитирует Рианчо «Матч ТВ».

Отметим, Эмери стал первым тренером, кто побеждал в Лиге Европы четыре раза.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1357352_Raul_Riancho_Emeri__otlichnyj_trener_no_v_Spartake_jemu_ne_khvatalo_zrelosti_i_znanija_rossijskogo_futbola

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«От удара его колени согнулись в одну сторону, а потом в другую». Как Джастин Гэтжи вырубил хулигана в колледже
В Кремле ответили президенту Польши на фразу о «ненормальной России»
Рейтинг бабников по знаку зодиака
Миллиарды под ногами: где находят настоящие сокровища

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд