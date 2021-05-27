Промес поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
13:02
Форвард московского «Спартака» в своем Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо всем фанатам «Спартака», которые меня поддерживают», — написал Промес.
Сторис Квинси Промеса. Фото Instagram
Ранее сообщалось, что 29-летний футболист попал в окончательную заявку сборной Голландии на Евро-2020.
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