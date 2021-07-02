«Спартак» сыграл вничью с «Браво» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Спартак» сыграл вничью с словенским клубом «Браво» (2:2) на сборе в Австрии.

В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Зелимхан Бакаев. Мозес ранее подписал постоянный контракт с клубом, перейдя из «Челси». Словенский клуб ответил голами Канцилии и Огринеца.

«Спартак» начал сбор в Филлахе 25 июня, он пройдет до 5 июля. Красно-белые помимо «Браво» проведут еще один матч — против «Шибеника» (5 июля). До этого красно-белые уступили «Нефтчи» (1:2).

Товарищеский матч

«Спартак» — «Браво» (Словения) — 2:2 (0:1)

Голы: Канцилия, 44 (0:1). Мозес, 52 (1:1). Бакаев, 58 (2:1). Огринец, 85 (2:2).

«Спартак»: Ребров (Селихов, 46), Рассказов (Денисов, 70), Айртон, Жиго (Кутепов, 63), Гапонов (Ещенко, 70), Умяров, Мирзов (Глушенков, 46), Хендрикс (Литвинов, 63), Бакаев (Игнатов, 63), Мозес (Ломовицкий, 70), Мелкадзе (Педро Роша, 70).