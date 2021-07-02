«Спартак» сыграл вничью с «Браво» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Спартак» сыграл вничью с словенским клубом «Браво» (2:2) на сборе в Австрии.
В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Зелимхан Бакаев. Мозес ранее подписал постоянный контракт с клубом, перейдя из «Челси». Словенский клуб ответил голами Канцилии и Огринеца.
«Спартак» начал сбор в Филлахе 25 июня, он пройдет до 5 июля. Красно-белые помимо «Браво» проведут еще один матч — против «Шибеника» (5 июля). До этого красно-белые уступили «Нефтчи» (1:2).
Товарищеский матч
«Спартак» — «Браво» (Словения) — 2:2 (0:1)
Голы: Канцилия, 44 (0:1). Мозес, 52 (1:1). Бакаев, 58 (2:1). Огринец, 85 (2:2).
«Спартак»: Ребров (Селихов, 46), Рассказов (Денисов, 70), Айртон, Жиго (Кутепов, 63), Гапонов (Ещенко, 70), Умяров, Мирзов (Глушенков, 46), Хендрикс (Литвинов, 63), Бакаев (Игнатов, 63), Мозес (Ломовицкий, 70), Мелкадзе (Педро Роша, 70).
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю