«Зенит» и «Краснодар» — пока из другой лиги. Вместе со «Спартаком»

Когда оживут «Динамо» с «Локомотивом»? И приблизится ли к лидерам ЦСКА?

Один из главных вопросов по итогам четырех туров: чем занимались летом как минимум в трех больших командах, ставивших топ-задачи?

В «Локомотиве», который заявил о претензиях на тройку, но провалил старт и не справился ни с «Оренбургом», ни с «Ахматом», ни с «Акроном». А махачкалинскому «Динамо» вообще проиграл, причем по делу.

В ЦСКА, где тоже огромные проблемы с качеством, но хотя бы нет катастрофы с результатами.

Наконец, в «Динамо»: от него снова ждали прорыва, а получили старт хуже, чем при Валерии Карпине.

Самое удивительное, что к 29-й минуте матча с «Зенитом» команда Сандро Шварца проводила лучший тайм в сезоне. С высоким прессингом, который наконец-то работал. С дальними забросами за спины Дивееву и Нино. С преимуществом в контроле мяча, по территориальному владению, передачам в финальную треть, ударам.

Все это время Питер, казалось, просто не понимал, как подстроиться под такую интенсивность. Как забрать мяч и закрепиться с ним на чужой половине. «Зенит» просто выглядел хуже. Но к 33-й минуте взял и закончил игру — двумя ударами в створ, нокаутировавшими «Динамо».

При желании можно, конечно, придраться к назначению пенальти — казалось, такие остались в эпохе до ЧМ-2026. Но второй гол Соболева, а особенно то, какая атака ему предшествовала, — маркер большой команды, готовой выжать максимум не то что без моментов, а когда вообще все идет не по плану.

Пересмотрите диагональ от Веги и рывок Мантуана, аккуратный ассист Глушенкова и ювелирное завершение Соболева. Не забывая про то, как выжигал Педро фланг Касереса — и в середине тайма, и перед 11-метровым. Такие детали — топ-уровень для РПЛ, хотя каждое движение вроде бы несложное. Но при этом — на классе.

«Динамо» к такому только стремится — и слова Шварца в интервью «СЭ» о том, что и по статистическим метрикам, и визуально игроки прибавляют, с одной стороны, подтверждаются. Его команда нанесла в пять раз больше ударов. Держала мяч. Была активнее в чужой штрафной — 20 касаний на фоне шести у соперника.

Но какой смысл, если этого не хватило не только для перелома матча (второй тайм гости провалили), но даже чтобы избежать разгрома? Причем не сказать, что «Зенит» сильно напрягся. Он успокоил игру и не претендовал на доминирование по цифрам. Потерял Нино, но освежил нужные зоны заменами: Дуглас Сантос здорово смотрелся в центре поля, Алип — на левом фланге, а Вега — в роли вингера. И как-то нехотя, вальяжно забил третий гол. Третьим ударом в створ — хотя вообще-то Глушенков выполнял передачу.

Даже год назад «Динамо» стартовало лучше. А сейчас за четыре тура набрало лишь на очко больше «Локомотива» — которому, судя по инсайдам, сейчас просто не до футбола. Определиться бы с продажей лидеров, трансферами на вход и будущим тренера и генерального директора.

Перестройка ЦСКА тоже затягивается, хотя по результатам так и не скажешь.

На этом фоне «Зенит» и «Краснодар» выглядят просто командами из другой лиги. Уверенно забрать максимум очков, несмотря на потерю капитана и основного нападающего, — что демонстрируют «быки». И в целом тратить ровно столько усилий, сколько необходимо для победы. В зависимости от сопротивления.

Рядом и «Спартак», которому в Калининграде пришлось перейти от гибридных схем со смещениями, контроля и игры между линий на непривычный футбол: силовой, скоростной, с двумя форвардами. И без Барко. Но даже в такой конфигурации команда Хуана Карлоса Карседо переломила очень неудобного соперника и доказала, что правильно реагирует на неудачи. Так как они все-таки часть локального сбоя, а не системный кризис.

Во всяком случае, пока. Потому что дальше — еще одна серьезная проверка. Не только для «Спартака», но и для «Зенита», который отправится в Тушино.

Год назад команда Сергея Семака мощно прибавила в противостояниях с прямыми конкурентами, что стало важным фактором чемпионской гонки. И есть ощущение, что в этом сезоне результаты битв внутри топ-3 будут иметь не меньшее значение.

«Спартак» уже получил от «Краснодара». Больше на своем поле оступаться нельзя.

Особенно — с «Зенитом».