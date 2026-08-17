Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Зенит» и «Краснодар» — пока из другой лиги. Вместе со «Спартаком»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Когда оживут «Динамо» с «Локомотивом»? И приблизится ли к лидерам ЦСКА?

Один из главных вопросов по итогам четырех туров: чем занимались летом как минимум в трех больших командах, ставивших топ-задачи?

В «Локомотиве», который заявил о претензиях на тройку, но провалил старт и не справился ни с «Оренбургом», ни с «Ахматом», ни с «Акроном». А махачкалинскому «Динамо» вообще проиграл, причем по делу.

В ЦСКА, где тоже огромные проблемы с качеством, но хотя бы нет катастрофы с результатами.

Наконец, в «Динамо»: от него снова ждали прорыва, а получили старт хуже, чем при Валерии Карпине.

Александр Соболев и&nbsp;Джон Джон.«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых

Самое удивительное, что к 29-й минуте матча с «Зенитом» команда Сандро Шварца проводила лучший тайм в сезоне. С высоким прессингом, который наконец-то работал. С дальними забросами за спины Дивееву и Нино. С преимуществом в контроле мяча, по территориальному владению, передачам в финальную треть, ударам.

Все это время Питер, казалось, просто не понимал, как подстроиться под такую интенсивность. Как забрать мяч и закрепиться с ним на чужой половине. «Зенит» просто выглядел хуже. Но к 33-й минуте взял и закончил игру — двумя ударами в створ, нокаутировавшими «Динамо».

При желании можно, конечно, придраться к назначению пенальти — казалось, такие остались в эпохе до ЧМ-2026. Но второй гол Соболева, а особенно то, какая атака ему предшествовала, — маркер большой команды, готовой выжать максимум не то что без моментов, а когда вообще все идет не по плану.

Пересмотрите диагональ от Веги и рывок Мантуана, аккуратный ассист Глушенкова и ювелирное завершение Соболева. Не забывая про то, как выжигал Педро фланг Касереса — и в середине тайма, и перед 11-метровым. Такие детали — топ-уровень для РПЛ, хотя каждое движение вроде бы несложное. Но при этом — на классе.

«Динамо» к такому только стремится — и слова Шварца в интервью «СЭ» о том, что и по статистическим метрикам, и визуально игроки прибавляют, с одной стороны, подтверждаются. Его команда нанесла в пять раз больше ударов. Держала мяч. Была активнее в чужой штрафной — 20 касаний на фоне шести у соперника.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

Но какой смысл, если этого не хватило не только для перелома матча (второй тайм гости провалили), но даже чтобы избежать разгрома? Причем не сказать, что «Зенит» сильно напрягся. Он успокоил игру и не претендовал на доминирование по цифрам. Потерял Нино, но освежил нужные зоны заменами: Дуглас Сантос здорово смотрелся в центре поля, Алип — на левом фланге, а Вега — в роли вингера. И как-то нехотя, вальяжно забил третий гол. Третьим ударом в створ — хотя вообще-то Глушенков выполнял передачу.

Даже год назад «Динамо» стартовало лучше. А сейчас за четыре тура набрало лишь на очко больше «Локомотива» — которому, судя по инсайдам, сейчас просто не до футбола. Определиться бы с продажей лидеров, трансферами на вход и будущим тренера и генерального директора.

Перестройка ЦСКА тоже затягивается, хотя по результатам так и не скажешь.

На этом фоне «Зенит» и «Краснодар» выглядят просто командами из другой лиги. Уверенно забрать максимум очков, несмотря на потерю капитана и основного нападающего, — что демонстрируют «быки». И в целом тратить ровно столько усилий, сколько необходимо для победы. В зависимости от сопротивления.

Рядом и «Спартак», которому в Калининграде пришлось перейти от гибридных схем со смещениями, контроля и игры между линий на непривычный футбол: силовой, скоростной, с двумя форвардами. И без Барко. Но даже в такой конфигурации команда Хуана Карлоса Карседо переломила очень неудобного соперника и доказала, что правильно реагирует на неудачи. Так как они все-таки часть локального сбоя, а не системный кризис.

Во всяком случае, пока. Потому что дальше — еще одна серьезная проверка. Не только для «Спартака», но и для «Зенита», который отправится в Тушино.

Год назад команда Сергея Семака мощно прибавила в противостояниях с прямыми конкурентами, что стало важным фактором чемпионской гонки. И есть ощущение, что в этом сезоне результаты битв внутри топ-3 будут иметь не меньшее значение.

«Спартак» уже получил от «Краснодара». Больше на своем поле оступаться нельзя.

Особенно — с «Зенитом».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Что ждет Батракова в «Галатасарае»? У возможного трансфера много плюсов для Алексея
Львова-Белова назвала материнскую любовь главным условием для воспитания детей
Южная Корея предлагает мир Пхеньяну. Что нужно знать
Трамп рассказал об ответе Ким Чен Ына на предложение о диалоге
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Балтика» — «Спартак» и все матчи
Александр Ивлев: «Ждем, что РФС должным образом отреагирует на судейство в матче «Динамо» с «Зенитом»
«Ростов» объявил об уходе Мохаммада Мохеби
Сметанин раскритиковал Кукуяна после пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом»: «Те же на манеже»
Лещенко — о пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»: «Сидел у телевизора и хотел в экран чем-нибудь тяжелым запустить!»
Источник: Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем» в среду или четверг
Булыкин — о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Должна быть справедливая игра, где все решается без судейских ошибок»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«С Ивановым мы очков не набираем: ждем китайских линий, вьетнамских офсайдов». Слова Талалаева и Карседо

Батраков уедет в «Галатасарай», «Зенит» купит Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости