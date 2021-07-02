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Селихов о матче «Спартак» — «Браво»: «Дальше будет интереснее»

20:43
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал итог товарищеского матча с словенским «Браво» (2:2) на сборе в Австрии.

Вратарь сыграл 45 минут, выйдя на замену в перерыве матча вместо Артема Реброва.

«Нам сказали, что все в равной мере сыграют, — сказал Селихов. — Никаких проблем. Что на лбу? Бытовая травма. Ночью без фонарей ездил, ничего страшного.

В чем разница между Урванчки и новым тренером? Сейчас мы больше все делаем через мяч. С Максом была больше физическая подготовка. В принципе, все тренеры большие профессионалы. Дальше будет интереснее».

В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Зелимхан Бакаев. Мозес ранее подписал постоянный контракт с клубом, перейдя из «Челси». Словенский клуб ответил голами Канцилии и Огринеца.

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