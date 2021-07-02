В Португалии пишут, что «Спартак» готов предложить за Жоау Мариу 7,5 миллиона евро

«Спартак» готов предложить за полузащитника «Интера» Жоау Мариу, который прошлый сезон провел в аренде в лиссабонском «Спортинге», 7,5 миллиона евро, пишет Sempreinter со ссылкой на Record.

Также на 28-летнего хавбека претендуют «Бенфика», «Ницца» и «Вильярреал». Однако трансфер игрока в португальский клуб маловероятен. Причина этому — пункт в контракте о выплате 30 миллионов евро «Спортингу», если «Интер» продаст футболиста одному из его конкурентов.

В завершившемся сезоне Мариу сыграл за «Спортинг» 34 матча, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 млн евро.