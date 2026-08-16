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Сегодня, 21:45

Карседо разгадал секрет «Балтики», а у Даку — первая голевая передача за «Спартак»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые использовали ошибки калининградцев.
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:2
Спартак

Есть соперники, которых нужно не только переиграть, но и перебороть. «Спартаку» в прошлом чемпионате в матчах против «Балтики» не удалось ни то, ни другое — 0:3 в Тушине и 0:1 в Калининграде. Правда, все это было при Деяне Станковиче, а Хуан Карлос Карседо в воскресенье встретился с Андреем Талалаевым впервые.

И получил сложную задачу еще до стартового свистка в виде отсутствия травмированных Мартинса и Барко. Причем решить ее испанец попытался в присущем ему стиле, удивив включением в старт пары форвардов — Угальде и Даку.

Мирлинд Даку.У трансфера Даку в «Спартак» только один недостаток. Но и он должен стать козырем

Да, неделю назад оба находились на поле в концовке матча с «Краснодаром». Только это был пожарный вариант, когда требовалось спасать игру, а не базовая схема. Хотя на зимних сборах красно-белые наигрывали вариант с двумя нападающими, но один из игроков атаки той поры Ливай Гарсия уже в Греции. Так что в Калининграде все оказалось внове. Тем более в воскресенье «Спартак» использовал не зимние 4-4-2, а гибридную схему с тройкой центральных защитников. При этом Литвинов регулярно поднимался в опорную зону при переходе в нападение, а Жедсон Фернандеш в начальной стадии атаки часто смещался из центра на правую бровку (ее целиком контролировал Солари).

Ну а главным символом игры по ходу стартового отрезка стала борьба. Ее хватало в спартаковской штрафной при аутах в исполнении Бевеева. Еще больше единоборств происходило вблизи ворот «Балтики», так как спартаковцы за пятнадцать минут подали пять угловых. Да и в игровых ситуациях гости с удовольствием грузили мяч в штрафную с флангов, так как там появился адресат в лице Даку. Один раз албанец оказался расторопнее просчитавшегося на выходе Латышонка, но ситуацию удалось разрядить Варатынову. А первый результативный балл в красно-белой форме Мирлинд заработал, отличной передачей отправив к воротам Угальде. Это был первый эпизод, когда гостям удалось провести атаку на свободном пространстве благодаря быстрому вводу мяча Максименко после корнера балтийцев.

Угловой, кстати, был заработан по итогам первого голевого момента хозяев. Это Оффор, выиграв борьбу у Ву, мягко набросил мяч к линии штрафной, и Максименко пришлось спасать после выстрела Менделя. Этот хавбек оказался самым острым игроком «Балтики» в первом тайме и в итоге заслуженно сравнял счет. Опять после аута Бевеева и верхового единоборства с участием Гассама (реабилитировался за обрез при спартаковском голе), а неразрешимой для голкипера задачу сделал отскок от газона. Причем к перерыву на табло вполне могли гореть цифры 2:2, однако против оказались стражи ворот. Максименко вытянул из угла удар Мурида, которому ассистировал дважды забивший «Спартаку» в прошлом чемпионате Титков. А Латышонок не позволил отличиться Солари. Причем — как и в случае с голом — из глубины пасовал демонстрировавший талант диспетчера Даку.

Пожалуй, по итогам первых 45 минут комплименты заслужили обе команды, и ничья выглядела закономерно. Только она явно никого не устраивала, и вторая половина стартовала со второго спартаковского гола. Конечно, москвичам повезло, что при подаче Маркиньоса несогласованность защитников привела к тому, что Чивич попал мячом в спину Андерсону. Только удачу нужно заслужить, и воспользовавшийся подарком соперника Солари на гол явно наиграл. А от «Балтики», которая после трех (с учетом Кубка) сухих побед над красно-белыми дважды пропустила после собственных ошибок, требовались ответные ходы. И они последовали — в виде выхода на замену Муфи и Хиля.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;Юрий Первак.«Для борьбы за золото, считаю, у «Спартака» сейчас есть все». Интервью Юрия Первака

Между тем, поведя в счете, гости перешли на прагматичную игру с акцентом на строгую оборону. С одной стороны, у «Спартака» появился простор для контратак. С другой — их внимательно караулили калининградские защитники. Да и ауты Бевеева никуда не делись. Еще один такой стандарт мог зажечь на табло вторую двойку, однако выстрел Чивича с подбора остановила штанга. Давление на ворота гостей усиливалось, и не всем хватало сил. Вместо Солари появился покинувший Калининград зимой, но пока не ставший в нынешней команде столь же важным игроком Саусь. В свою очередь «Балтика» потеряла на концовку нагнетавшего давление Муфи, который получил мышечное повреждение. Атакующий потенциал это уменьшило, но не избавило гостей от головной боли. Например, Ву пришлось рисковать в штрафной: исправлять свою ошибку и останавливать Хиля.

И все же «Спартак» выдержал натиск, в добавленное арбитром время отстояв ворота благодаря реакции Максименко и самоотверженности Парады. С калининградскими комплексами покончено, а погоня за «Краснодаром» продолжается.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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