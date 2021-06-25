«Спартак» отправился на сбор в Австрию

«Спартак» отправился на предсезонный сбор в Австрию, информирует пресс-служба клуба. Как отмечается, до 5 июля команда продолжит подготовку к началу сезона в Филлахе.

«Спартак» будет готовиться к сезону на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведет там несколько товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).

Состав на сбор под руководством нового главного тренера Руи Витории выглядит так:

вратари — Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов;

защитники — Айртон, Артем Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артем Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

нападающие — Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

«Спартак» занял второе место в прошлом сезоне РПЛ и вышел в Лигу чемпионов, где сыграет в третьем отборочном раунде.