Бывший президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему не хочет возвращения Алексея Миранчука в Россию

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о своем отношении к возможному возвращению полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

«Если Алексей вернется, то для «Локомотива» это, конечно, будет большой плюс. Получить такого игрока — очень здорово.

Но такой переход не станет плюсом для самого Алексея. Мне бы не хотелось, чтобы он сейчас прерывал европейскую карьеру. Такой поворот способен морально «убить» игрока. Он может потерять интерес к футболу и мотивацию. Как будто несолоно хлебавши вернулся назад. А это очень тяжело морально.

Мне кажется, Алексею пока не нужно торопиться в Россию. Есть же варианты с арендой во Францию или Испанию. И в самой Италии он неплохо играл за «Торино», — приводит Vprognoze слова Наумова.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», он перешел из московской команды в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 28-летний россиянин принял участие в шести матчах итальянского клуба и не отличился результативными действиями.