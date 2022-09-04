«Сочи» подписал контракт с воспитанником «ПСЖ» Сиссако на три года
Соглашение защитника Муссы Сиссако с «Сочи» рассчитано на три года, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
«Сочи» объявил о подписании контракта с 21-летним воспитанником академии «ПСЖ» в четверг, 1 сентября. Он перешел в российский клуб в качестве свободного агента, последним его клубом был бельгийский «Стандард».
В субботу, 3 сентября, «Сочи» в гостевом матче 8-го тура РПЛ проиграл «Краснодару» (1:2). Команда с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «Сочи» 9 сентября дома примет «Динамо».
Источник: https://tass.ru/sport/15641689
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