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4 сентября, 12:53

«Сочи» подписал контракт с воспитанником «ПСЖ» Сиссако на три года

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Соглашение защитника Муссы Сиссако с «Сочи» рассчитано на три года, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«Сочи» объявил о подписании контракта с 21-летним воспитанником академии «ПСЖ» в четверг, 1 сентября. Он перешел в российский клуб в качестве свободного агента, последним его клубом был бельгийский «Стандард».

В субботу, 3 сентября, «Сочи» в гостевом матче 8-го тура РПЛ проиграл «Краснодару» (1:2). Команда с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «Сочи» 9 сентября дома примет «Динамо».

Источник: https://tass.ru/sport/15641689
ФК Сочи
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Кристиан Нобоа

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Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 7 1 2
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 2 1 1
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