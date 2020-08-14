В четверг, 14 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Сочи» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Химки»