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«Сочи» — «Химки»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:00
«Сочи» на своем поле примет «Химки» в матче 2-го тура РПЛ. Фото ФК «Сочи»
«Сочи» на своем поле примет «Химки» в матче 2-го тура РПЛ. Фото ФК «Сочи»
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В четверг, 14 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Сочи» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Химки»

Сочи — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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