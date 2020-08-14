«Сочи» — «Химки»: видеотрансляция матча чемпионата России
17:00
В четверг, 14 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Сочи» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Сочи» — «Химки»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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