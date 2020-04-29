Собрание РПЛ, запланированное на 30 апреля, перенесено
18:43
Как стало известно «СЭ», видеоконференция руководителей РПЛ, которая была запланирована на 30 апреля, перенесена на неопределенный срок.
«В связи с тем, что в ближайшее время ожидается принятие решения органами исполнительной власти и Российским футбольным союзом о возобновлении тренировочного процесса и рестарте сезона 2019/20. О дате и времени мероприятия будет сообщено дополнительно», — говорится в письме, которое РПЛ разослала клубам.
Ожидается, что в ближайшие пару дней минспорта доведет до РФС свои рекомендации, с их учетом и будет проведено собрание.
При этом аналогичное собрание руководителей клубов ФНЛ пока не перенесено. Оно должно состояться в четверг, 30 апреля.