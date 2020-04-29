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Собрание РПЛ, запланированное на 30 апреля, перенесено

18:43
Офис РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Офис РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», видеоконференция руководителей РПЛ, которая была запланирована на 30 апреля, перенесена на неопределенный срок.

«В связи с тем, что в ближайшее время ожидается принятие решения органами исполнительной власти и Российским футбольным союзом о возобновлении тренировочного процесса и рестарте сезона 2019/20. О дате и времени мероприятия будет сообщено дополнительно», — говорится в письме, которое РПЛ разослала клубам.

Ожидается, что в ближайшие пару дней минспорта доведет до РФС свои рекомендации, с их учетом и будет проведено собрание.

При этом аналогичное собрание руководителей клубов ФНЛ пока не перенесено. Оно должно состояться в четверг, 30 апреля.

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