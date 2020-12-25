РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Собчак уличила жену Тарасова в использовании фотошопа

Ксения Собчак уличила модель Анастасию Костенко в использовании фотошопа.
Ксения Собчак уличила модель Анастасию Костенко в использовании фотошопа.

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак уличила модель Анастасию Костенко в обмане подписчиков. По ее словам, жена экс-футболиста сборной России, «Локомотива» и «Рубина» Дмитрия Тарасова использует фотошоп.

Собчак выложила две фотографии из Instagram Костенко: первую — за 16 ноября 2019 года, вторую — трехдневной давности.

Как утверждает собчак, Костенко позирует в одном и том же купальнике и просто использует фотошоп.

«Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять?», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак уличила модель Анастасию Костенко в использовании фотошопа.
Ксения Собчак уличила модель Анастасию Костенко в использовании фотошопа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир