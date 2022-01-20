Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо» и сделал дубль
Форвард «Динамо» Федор Смолов отметился дублем в товарищеском матче против команды Вооруженных сил Катара.
На 27-й минуте он открыл счет, реализовав пенальти. Это его первый мяч после возвращения в команду. А уже на 31-й минуте он оформил дубль, еще раз точно исполнив 11-метровый.
12 января «Динамо» объявило о возвращении Смолова. Контракт с нападающим рассчитан на полтора года с опцией продления еще на один год. Ранее он выступал за «Локомотив».
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|14:00
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Н. Новгород – Урал
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|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|
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|28.02
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|
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