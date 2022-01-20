Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо» и сделал дубль

Форвард «Динамо» Федор Смолов отметился дублем в товарищеском матче против команды Вооруженных сил Катара.

На 27-й минуте он открыл счет, реализовав пенальти. Это его первый мяч после возвращения в команду. А уже на 31-й минуте он оформил дубль, еще раз точно исполнив 11-метровый.

12 января «Динамо» объявило о возвращении Смолова. Контракт с нападающим рассчитан на полтора года с опцией продления еще на один год. Ранее он выступал за «Локомотив».