«Динамо» объявило о возвращении Федора Смолова

«Динамо» объявило о возвращении в команду нападающего сборной России Федора Смолова.

Контракт с 31-летним россиянином рассчитан на полтора года с опцией продления еще на один год. Футболист будет выступать за бело-голубых под 40-м номером.

Сумма трансфера игрока из «Локомотива» не уточняется.

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи за команду.

В сезоне-2021/22 Смолов провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забив 7 мячей. Также на его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 6 матчах за сборную России в 2021 году.