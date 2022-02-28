Слуцкий прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров.

— ФИФА отстранила российские команды от участия в международных турнирах. Как вы думаете, как это скажется на нашем футболе?

— Знаете, я думаю, что сейчас такое время, когда я очень рад, что мы сегодня просто играли, и у нас была счастливая возможность демонстрировать все свои лучшие качества и недостатки на футбольном поле. Важно иметь возможность выходить на поле и демонстрировать свой уровень мастерства.

— Нет ли у легионеров настроений по поводу отъезда?

— В первый день собрались, обсудили эту тему. Договорились о том, что мы все вместе пока нам позволяет ситуация это делать. Больше к этой теме не возвращались.

В результате решения ФИФА и УЕФА московский «Спартак» не сможет принять участие в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России по футболу — в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира-2022 в Катаре.