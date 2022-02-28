Семак рассказал о проблемах «Зенита» с составом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (3:2) рассказал о кадровых проблемах команды.

— Кержакова не было на разминке. Что с ним? И когда вернется в строй Кузяев?

— Кержаков на тренировке получил удар, у него небольшое сотрясение. Все обошлось, но самочувствие было далеко не оптимальным. Его участие в игре было маловероятным. Кузяев в ближайшие день-два начнет работать с командой. Мы сможем его увидеть в следующей игре или через одну.