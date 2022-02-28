Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

— Весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод, в котором даже в меньшинстве мы шли в атаку и были невероятно близки к тому, чтобы вырвать ничью. Сложно после эмоциональной концовки систематизировать и давать конкретные расклады.

— Прокомментируйте удаление Мусаева.

— Что комментировать? Обидно, что удалили.

Питерцы набрали 41 очко и вернулись на 1-е место в турнирной таблице. В активе «Рубина» 22 очка и 11-я позиция. Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.