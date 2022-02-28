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Сегодня, 21:21

«Сложно после эмоциональной концовки систематизировать». Слуцкий — о поражении от «Зенита»

Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

— Весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод, в котором даже в меньшинстве мы шли в атаку и были невероятно близки к тому, чтобы вырвать ничью. Сложно после эмоциональной концовки систематизировать и давать конкретные расклады.

— Прокомментируйте удаление Мусаева.

— Что комментировать? Обидно, что удалили.

Питерцы набрали 41 очко и вернулись на 1-е место в турнирной таблице. В активе «Рубина» 22 очка и 11-я позиция. Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Рубин
Голы
Юри Алберту, 49 (1:0), Сутормин, 55 (2:0), Лисакович, 61 (2:1), Лисакович, 67 (2:2), Сергеев, 90+2 (3:2)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Ерохин, 84) Барриос Вендел Клаудиньо (Оздоев, 90+5) Сутормин (Мостовой, 75) Юри Алберту (Сергеев, 75) Малком Дзюба
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Ломовицкий (Уремович, 72) Дрейер (Зуев, 72) Кварацхелия (Бакаев, 71) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 84) Лисакович (Онугха, 72) Хакшабанович
Предупреждения
Барриос 31’  -  Мусаев 17’, Ломовицкий 54’
Удаления
Мусаев 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Мурашов (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Краснодар

 6
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Зенит

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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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