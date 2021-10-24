Скауты «Спартака» должны присутствовать на матче лиги 1 «Ланс» — «Мец»
Сегодня, 24 октября, скауты московского «Спартака» планировали посетить один из матчей 11-го тура чемпионата Франции.
Представители красно-белых прибыли на встречу между «Лансом» и «Мецем» (2:1, второй тайм). На этой игре также ожидались скауты «Брайтона», «Сампдории», «Брюгге» и «Байера».
«Ланс» занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Мец» располагается на предпоследней 19-й строчке.
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