Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун после матча 15-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:1) в интервью «СЭ» рассказал об эпизоде с защитником соперника Андреем Семеновым, за который оба получили желтые карточки

— Сначала нам дали пенальти, мы промазали, потом сопернику — нам забили. Мы боролись до конца и вытащили ничью.

— Что произошло в эпизоде с Семеновым?

— Не видел, что мяч у команды соперника из-за fair play. Коснулся его. Затем Семенов толкнул меня, потом уже я — его. Как-то так.

— Видно, что с новым тренером настрой команды улучшился. Но «Динамо» все равно в нижней части таблицы.

— Это поправимо. Послушайте, мы набрать пять очков в трех матчах. Это что, мало? (Ярослав Сусов)

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