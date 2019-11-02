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Силвестр Игбун: «Семенов толкнул меня, я — ответил»

16:53
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Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун после матча 15-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:1) в интервью «СЭ» рассказал об эпизоде с защитником соперника Андреем Семеновым, за который оба получили желтые карточки

— Сначала нам дали пенальти, мы промазали, потом сопернику — нам забили. Мы боролись до конца и вытащили ничью.

— Что произошло в эпизоде с Семеновым?

— Не видел, что мяч у команды соперника из-за fair play. Коснулся его. Затем Семенов толкнул меня, потом уже я — его. Как-то так.

— Видно, что с новым тренером настрой команды улучшился. Но «Динамо» все равно в нижней части таблицы.

— Это поправимо. Послушайте, мы набрать пять очков в трех матчах. Это что, мало? (Ярослав Сусов)

Динамо — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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