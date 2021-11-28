Шварц: «Соболезную родным и близким хоккеиста «Динамо» Родионова»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2) выразил слова соболезнования родным и близким хоккеиста «Динамо» Валентина Родионова.

«Соболезную родным и близким хоккеиста «Динамо» Родионова. И желаю скорейшего выздоровления Костюкову, который получил сложную травму. Хотелось бы, чтобы он как можно быстрее восстановился», — отметил Шварц.

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован.

27 ноября стало известно, что спортсмен скончался в реанимации. Ему было 16 лет.