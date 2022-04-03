Шунин: «Мотивация у профессиональных футболистов никуда не уходит»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что вскоре все санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к российскому футболу будут сняты.

«Мотивация у профессиональных футболистов никуда не уходит. Мы все так же продолжаем играть официальные матчи, хотим занять первое место. Надеюсь, вся эта ситуация скоро закончится, и мы вернемся в еврокубки, и сборная тоже снова будет выступать. А сейчас нам нужно заняться своей игрой, тренироваться, чтобы после возвращения в большие турниры мы стали только лучше.

На прошедшем сборе национальной команды новички познакомились с тренером. Каждый игрок тренировался на все сто. Сбор такого рода у нас был не первый, мы как-то собирались для товарищеского матча против «Чертаново». Любой игрок, который приезжает в сборную России, хочет показать себя и максимально замотивирован», — заявил Шунин.

Месяц назад ФИФА и УЕФА отстранили на неопределенный срок российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФС опротестовал эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).