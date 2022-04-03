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Сегодня, 17:08

Шунин: «Мотивация у профессиональных футболистов никуда не уходит»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что вскоре все санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к российскому футболу будут сняты.

«Мотивация у профессиональных футболистов никуда не уходит. Мы все так же продолжаем играть официальные матчи, хотим занять первое место. Надеюсь, вся эта ситуация скоро закончится, и мы вернемся в еврокубки, и сборная тоже снова будет выступать. А сейчас нам нужно заняться своей игрой, тренироваться, чтобы после возвращения в большие турниры мы стали только лучше.

На прошедшем сборе национальной команды новички познакомились с тренером. Каждый игрок тренировался на все сто. Сбор такого рода у нас был не первый, мы как-то собирались для товарищеского матча против «Чертаново». Любой игрок, который приезжает в сборную России, хочет показать себя и максимально замотивирован», — заявил Шунин.

Месяц назад ФИФА и УЕФА отстранили на неопределенный срок российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФС опротестовал эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Антон Шунин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 0 : 1
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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