Появились видео ударов Щенникова и Гаджимурадова в перекладины в матче РПЛ ЦСКА — «Урал»

Футболисты ЦСКА и «Урала» обменялись ударами в перекладины в первом тайме матча 23-го тура Тинькофф РПЛ.

На 17-й минуте защитник армейцев Георгий Щенников попал в перекладину ворот Ильи Помазуна дальним ударом из-за пределов чужой штрафной.

На 24-й минуте полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов ответил ударом в перекладину ворот Игоря Акинфеева. После удара Гаджимурадова футболист команды из Екатеринбурга Эрик Бикфалви не смог попасть в пустые ворота на добивании.

Счет в матче ЦСКА — «Урал» — 1:1. На 3-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев открыл счет со штрафного, а на 7-й минуте полузащитник красно-синих Яка Бийол забил в свои ворота головой.