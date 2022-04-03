«Нет смысла обсуждать спорные моменты». Шунин о пенальти в ворота «Краснодара»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин ушел от прямого ответа на вопрос о пенальти, который был назначен в польщу бело-голубых в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

— Считаете ли вы, что пенальти был назначен верно?

— Все спорные моменты, которые были в игре, я не имею права комментировать. Судье виднее. Есть еще и ВАР, который может подсказать. Счет такой, какой есть. Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли.

— Сегодня вы вступили в клуб Яшина. Знали ли вы об этом до игры?

— Конечно, я знал. Приятно, что именно в «Динамо» я смог достичь такого результата. Как праздновать? Сейчас пойдем поужинаем. А впереди длинный путь. Ребята говорили, что надо проставиться. Возможно, соберемся где-нибудь.