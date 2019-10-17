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Шомуродов предпочтет перейти в европейский середняк, чем в российский топ-клуб

00:44
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Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов в интервью «Известиям» признался, что выберет средний клуб Европы, а не ведущий российский. Также он заявил, что раньше 30 лет не собирается рассматривать вариант с переходом в чемпионат Китая.

— Появлялась информация об интересе к вам со стороны немецких и китайских клубов. Вам что-то известно об этом?

— Это вопрос прежде всего к моему клубу «Ростову». Лично мне ничего неизвестно.

— Слышал, вы сказали, что не уедете в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги. Это правда?

— Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить.

— Если бы получили предложения от российского топ-клуба и европейского середняка, то какой вариант бы выбрали?

— Конечно, Европа.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/932919/dilshod-ruzmetov-sevastian-terletckii/ne-poedu-v-kitai-ranshe-30-let?utm_referrer=&fa821dba_ipp_key=v1571262390340%2Fv3394bd6affd4485fec9704163aeca6afa04ab3%2F0b%2bdGXt25oGfALRHR%2bxl9g%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=1571262390339%2fbpnA39BnC

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