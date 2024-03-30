«Зенит» в пятый раз в истории пропустил на первой минуте матча чемпионата России
«Зенит» в пятый раз в истории (и в третий за последние полтора года) пропустил на первой минуте матча РПЛ. Сине-бело-голубые пропустили на 27-й секунде в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 22-м туре РПЛ.
А был ведь еще и весенний автогол вратаря Васютина в кубковой встрече с «Динамо». До Дениса Адамова с надеждами на «сухарь» на первой же минуте расставались Александр Васютин, Михаил Кержаков и дважды Роман Березовский, которого в 1998 году с разницей в три месяца огорчили Альберт Саркисян из «Локо» и Дмитрий Силин из «Балтики».
Самые ранние пропущенные голы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Матч
|
Вратарь
|
Минута
|
01.07.1998
|
Альберт Саркисян
|
Локомотив (г) — 1:3
|
Роман Березовский
|
1'
|
25.10.1998
|
Дмитрий Силин
|
Балтика (г) — 2:3
|
Роман Березовский
|
1'
|
05.11.2022
|
Евгений Харин
|
Ахмат (д) — 1:2
|
Михаил Кержаков
|
1'
|
27.05.2023
|
Артур Юсупов
|
Сочи (г) — 1:1
|
Александр Васютин
|
1'
|
30.03.2024
|
Владислав Шитов
|
Крылья Советов (г) — 1:1
|
Денис Адамов
|
1'
|
09.04.1992
|
Сергей Сухов
|
Ротор (г) — 1:6
|
Андрей Заикин
|
2'
|
01.08.1992
|
Геннадий Гришин
|
Торпедо (г) — 2:1
|
Андрей Мананников
|
2'
|
07.05.2000
|
Римантас Жвингилас
|
Торпедо (г) — 1:1
|
Роман Березовский
|
2'
|
31.03.2007
|
Егор Титов
|
Спартак (д) — 1:3
|
Вячеслав Малафеев
|
2'
|
15.03.2009
|
Иван Саенко
|
Спартак (г) — 1:1
|
Вячеслав Малафеев
|
2'
|
16.08.2009
|
Мартин Кушев
|
Амкар (г) — 4:2
|
Вячеслав Малафеев
|
2'
|
07.11.2010
|
Иван Нагибин
|
Сибирь (г) — 5:2
|
Юрий Жевнов
|
2'
|
17.10.2015
|
Шандау
|
Кубань (г) — 2:2
|
Михаил Кержаков
|
2'
|
06.08.2023
|
Константин Тюкавин
|
Динамо (д) — 2:3
|
Михаил Кержаков
|
2'
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|
16
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5