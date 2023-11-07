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Сегодня, 21:30

В «Чертаново» назвали фамилии игроков академии, которые в будущем могут оказаться в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор «Чертаново» Илья Савченко ответил «СЭ» на вопрос о самых перспективных игроках академии.

«Если говорить о команде 2004 года — это Глеб Мирошниченко. 2005 год — Максим Белковский, Иван Иванов, Егор Гузиев. 2007-й — Александр Помалюк. Можно еще человек 15 назвать, которые могут дорасти минимум до уровня РПЛ!
Сейчас выпускники нашей академии в РПЛ — это не только Пиняев, уже есть Салтыков! В «Крыльях» вообще трое футболистов сейчас. Не очень хорошо говорить так о людях, но конвейер работает! Надеюсь, он будет продолжать поставлять талантливых ребят в российский футбол. Хочется сказать, что мы открыты для любого футбольного клуба, ведь наша философия — трудоустройство наших футболистов», — сказал Савченко «СЭ».

Ранее академия «Чертаново» выиграла Летнее Первенство Москвы в Клубной Лиге.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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