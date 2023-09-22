Севикян рассказал, как Жигулев подметил его сходство с Грилишем

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян высказался о своем сходстве с хавбеком «Манчестер Сити» Джеком Грилишем.

«Это Илья Жигулев сказал, что я очень похож на Джека Грилиша. Позднее это подхватила вся команда, а потом социальные сети. Мне кажется, это прикольно. Смешно. Буду ли так же бурно отмечать трофеи? Даже близко нет. Я так не люблю отмечать. У меня совсем другой образ жизни», — сказал Севикян на официальном YouTube-канале РПЛ.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а в прошлом году перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 4 мяча в 12 матчах во всех турнирах.