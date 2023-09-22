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Сегодня, 15:35

Севикян о решении выступать за сборную Армении: «Понимал, что это кто-то воспримет плохо»

Севикян рассказал о реакции людей на его переход в сборную Армении
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эдгар Севикян.
Фото Известия

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о хейте и поддержке в свой адрес после решения играть за сборную Армении.

«Понимал, что это кто-то воспримет плохо, кто-то может осуждать. Кто-то, наоборот, — может понять и принять. Это ни в коем случае не может отражаться на моем психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека свое мнение и он вправе его высказывать. Это нормально, я это понимаю. Было очень много поддержки, много сообщений. Допустим, Эдик Сперцян написал после моего заявления. Поддержал и сказал, что рад. Сказал, что ждет в сборной. Я ему очень сильно благодарен. Слова Карпина? Валерий Георгиевич — это очень большой авторитет в российском футболе. В Испании его тоже много знают, помнят. Мне очень приятно, что он с пониманием отнесся к моему выбору. Я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении», — сказал Севикян на официальном YouTube-канале РПЛ.

30 августа 22-летний полузащитник попал в число 49 игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России, но футболист признался, что хочет играть за сборную Армении. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а в прошлом году перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 4 мяча в 12 матчах во всех турнирах.

Источник: https://youtu.be/0zT-jYHD4xA?t=685
Футбол
РПЛ
Сборная Армении по футболу
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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Севикян рассказал, почему сделал выбор в пользу сборной Армении
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
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Балтика – Ахмат
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23.09 19:00
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Пари НН – Оренбург
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 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
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