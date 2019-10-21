Сергей Кузнецов: «В команде, которую мы приняли, за десять месяцев поменялись 17 футболистов!»

Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» заявил, что не нужно вешать всех собак на специалиста. Он добавил, что в условиях перестройки ставить команду было крайне сложно.

— Призываете не вешать на него всех собак?

— Конечно. Я не знаю, как проходила трансферная кампания, кто как принимал решения. Но уверен в одном.

— В чем?

— Олег Георгиевич готовил одну команду летом, а в августе получил много новых футболистов... И сразу же интегрировать их в игру «Спартака» очень сложно. Думаю, он представлял себе ситуацию по-другому.

— Постойте. Вы хотите сказать, что перестройка состава происходила не с одобрения Кононова?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Я, повторю, не касался трансферов. Решение принимало руководство клуба, общаясь с Олегом Георгиевичем. Лучше задавать вопросы им.

— По-вашему, Кононов просто стал жертвой такой перестройки?

— Давайте обратимся к фактам. В команде, которую мы приняли, за десять месяцев поменялись 17 футболистов! Как я уже заметил, большинство новичков появилось в августе. При этом не покупались опытные футболисты 28-30 лет, которые обладают серьезным опытом выступлений за свои сборные, сильные клубы. Если я ничего не путаю, генеральный директор заявлял, что «Спартак» берет футболистов на перспективу. А значит, спады в их игре неизбежны. У нас, напротив, почти все опытные исполнители ушли — Фернанду, Зе Луиш, Луиз Адриану.

— А замены им не нашли?

— Мы приобрели талантливых ребят. У них есть масса положительных футбольных качеств. Но им тоже нужно давать время. Кто-то полгода адаптируется, кто-то даже больше. У кого-то получается, у кого-то нет...

Игроков тоже можно понять. Они появились в августе — и сразу с корабля на бал. А когда в сентябре возникла пауза на сборные, многие разъехались по своим национальным командам. И мы получили всех обратно за два-три дня до матча. У нас тренировалось только шесть человек из основы, когда остальные отсутствовали... Как в такой ситуации ставить игру? (Виталий Айрапетов)

«Георгич никогда не обещал поставить «Спартаку» игру за четыре месяца». Интервью помощника Кононова