Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:37

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 24-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи ЦСКА — «Локомотив» станет Сергей Карасев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Максим Ковалев, резервный арбитр — Евгений Буланов. ВАР — Артем Любимов, АВАР — Андрей Веретешкин.

Матчи 24-го тура РПЛ пройдут с 22 по 24 апреля.

Все назначения судей на матчи 24-го тура РПЛ:

22 апреля (суббота)

«Химки» — «Торпедо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

«Факел» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Колобаев.

23 апреля (воскресенье)

«Урал» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Эдуард Малый.

24 апреля (понедельник)

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.

Источник: https://rfs.ru/news/217943
Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
МИД РФ указал на возможный конфликт из-за милитаризации Западом информпространства
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Гаджиев назвал причины большого количества тренерских отставок в текущем сезоне чемпионата России
Петржела: «Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров»
Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Ни за какие деньги никому не продам свой розовый свитер»
Даса: «Смолов — один из лидеров «Динамо», своим голом он сильно помог команде»
Тарханов считает, что Кривцов на данный момент является одним из лучших полузащитников РПЛ
Титов — об эмоциях Абаскаля: «Адаптировался, обрусел. Так бывает со всеми»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Динамо» Пивоваров отметил значимость 100-летнего юбилея московского клуба

Петржела: «Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости