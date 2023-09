«Сепахан» оставил сообщение в раздевалке после игры с «Зенитом»

Иранский «Сепахан» оставил послание петербуржскому «Зениту» после товарищеского матча на «Газпром Арене» (1:4).

«Thank you Zenit. Thank you Russia («Спасибо, «Зенит». Спасибо, Россия»)», — написали гости на тактической доске.

17 февраля команды встречались на стадионе «Накш-э Джахан». Иранский клуб одержал победу со счетом 2:0.