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Сенников считает, что «Локомотив» в следующем сезоне сможет побороться за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре московского клуба в весенней части чемпионата России-2022/23.

«Верил ли, что в весенней части «Локомотив» сможет прибавить? Конечно, верил. Состав «Локомотива» ничем не уступает другим клубам. Единственно, что команду нужно было подготовить, что и сделал Галактионов на сборах, потому что с первых матчей она физически хорошо выглядела и никаких проблем не испытывала в этом плане. У нас в команде много игроков уровня сборной, плюс еще точечные усиления — Глушенков, Пиняев, Дзюба — сильно помогли «Локомотиву». В следующем сезоне «Локомотив» сможет побороться за первое место в чемпионате. Не думаю, что в «Зените останутся все бразильцы, потому что они не будут сидеть без еврокубков. Человека два-три у них точно уйдут, и тогда у всех команд будут равные шансы. Если смотреть другие клубы, то все примерно на одном уровне: ЦСКА,«Краснодар», «Ростов», «Спартак». Сложно выделить кого-то. «Зенит» — единственный клуб, который выделяется. Но мы не знаем, какая у него будет трансферная политика летом. Я думаю, что бразильцы уйдут», — приводит слова Сенникова Betonmobile.ru.

После 24 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).

 

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sennikov-lokomotiv-v-sleduyushhem-sezone-smozhet-poborotsya-za-chempionstvo-v-rpl
Дмитрий Сенников
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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