Сенников считает, что «Локомотив» в следующем сезоне сможет побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре московского клуба в весенней части чемпионата России-2022/23.

«Верил ли, что в весенней части «Локомотив» сможет прибавить? Конечно, верил. Состав «Локомотива» ничем не уступает другим клубам. Единственно, что команду нужно было подготовить, что и сделал Галактионов на сборах, потому что с первых матчей она физически хорошо выглядела и никаких проблем не испытывала в этом плане. У нас в команде много игроков уровня сборной, плюс еще точечные усиления — Глушенков, Пиняев, Дзюба — сильно помогли «Локомотиву». В следующем сезоне «Локомотив» сможет побороться за первое место в чемпионате. Не думаю, что в «Зените останутся все бразильцы, потому что они не будут сидеть без еврокубков. Человека два-три у них точно уйдут, и тогда у всех команд будут равные шансы. Если смотреть другие клубы, то все примерно на одном уровне: ЦСКА,«Краснодар», «Ростов», «Спартак». Сложно выделить кого-то. «Зенит» — единственный клуб, который выделяется. Но мы не знаем, какая у него будет трансферная политика летом. Я думаю, что бразильцы уйдут», — приводит слова Сенникова Betonmobile.ru.

После 24 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).